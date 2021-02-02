Форвард ПСЖ Неймар решил не испытывать судьбу в других клубах.

Неймар согласился продлить контракт с парижанами, сообщает RMC.

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Стороны договорились о сотрудничестве на 4 года. Действующее соглашение между 28-летним бразильцем и ПСЖ рассчитано до лета 2022-го. Напомним, Неймар пока остается рекордным трансфером в истории футбола, в 2017-м парижане заплатили Барсе за форварда 222 млн евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 бразилец провел 10 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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