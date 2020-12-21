Хотя до этого матча первую строчку в турнирной таблице Лиги 1 занимал Лион, две лучшие команды Франции в этот вечер вышли на газон стадиона Пьер Моруа. У обоих тренеров были заметны кадровые потери. Лилль не мог рассчитывать на помощь Санчеша и Луиса Араужо. ПСЖ вынужден обходиться без Неймара, Икарди и ряда других исполнителей. Кроме того, Томас Тухель оставил на скамейке запасных сегодняшнего именинника – Килиана Мбаппе. Праздник не задался с самого начала.

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С первых минут никто не пытался сломя голову бежать в атаку. Было заметно, что команды опасаются друг друга. ПСЖ прогнозируемо больше держал мяч, но особой остроты наблюдать не пришлось. В свою очередь Лилль провел классную контратаку – Бурак Йылмаз оказался на ударной позиции уже в штрафной соперника, но выстрел турка накрыли защитники.

Парижане ответили на 22-й минуте. Ди Мария подал со штрафного, а Керер как ни старался, но переправить мяч в сетку не смог. Далее осторожность снова взяла верх над зрелищностью. Много борьбы в середине поля, компактная оборона на подступах к воротам и минимум авантюризма в атакующих действиях.

Лишь под занавес первого тайма ПСЖ активизировался и имел все шансы открыть счет. В эпицентре событий был Мойзе Кин, Кимпембе и особенно Ди Мария. Однако Майк Маньян только подтвердил реноме одного из самых перспективных голкиперов Франции, совершив несколько блестящих сейвов.

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После перерыва кардинально ничего не изменилось. Правда, Лилль выровнял процент владения мячом. Кристоф Гальтье попытался оживитьигру двойной заменой – на поле появились Джонатан Дэвид и Тимоти Веа. Экс-нападающий Гента действительно пытался создавать остроту, а вот сын легендарного обладателя "Золотого мяча" вошел в игру не так ярко.

Опять самый опасный момент "догов" возник благодаря Йылмазу. На 74-й минуте турок классно пробивал из-за пределов штрафной, но Кейлор Навас достал мяч в нижнем углу и перевел его на угловой. После подачи хозяева еще раз побеспокоили костариканца, но удар получился слишком слабым.

На последние 15 минут вышел Мбаппе, а ПСЖ сразу чуть не получил гол. Лилль выбежал в контратаку 4 в 1, но на этот раз Йылмаз все испортил. Бурак затянул с пасом, и Кимпембе ценой травмы в отчаянном подкате сумел достать мяч.

В конце концов, нельзя сказать, что Килиан как-то сумел изменить положение на поле. Именно Лилль провел в атаке завершающие минуты и был ближе к победе. Однако финальный свисток зафиксировал безголевую ничью, благодаря которой "доги" набрали 33 очка и по дополнительным показателям опередили Лион на вершине турнирной таблицы Лиги 1. ПСЖ остался третьим, имея один зачетный пункт меньше.

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