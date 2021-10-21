ПСЖ и еще два гранда пытались переманить Фати, предлагая вдвое большую зарплату
На таланта Барселоны Ансу Фати была ожесточенная охота. Футболист не соблазнился на огромные деньги, а выбор был сделан в пользу родного клуба.
Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и ПСЖ были заинтересованы в подписании 18-летнего вингера и даже общались с его агентом, сообщает журналистка Хелена Кондис.
Фати получал предложения из АПЛ
Все три европейские гранды предлагали Ансу вдвое лучшие финансовые условия, чем Барселона. Такая заинтересованность в услугах Фати заставила каталонцев действовать более быстрыми темпами. В конце концов, талант и клуб пожали руки, подписав контракт до 2027 года с клаусулой в 1 млрд.
Ансу Фати является воспитанником "блаугранас", а за первую команду дебютировал в 2019-м, когда ему было всего 16. Сейчас талант провел 48 матчей, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.
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