На таланта Барселоны Ансу Фати была ожесточенная охота. Футболист не соблазнился на огромные деньги, а выбор был сделан в пользу родного клуба.

Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и ПСЖ были заинтересованы в подписании 18-летнего вингера и даже общались с его агентом, сообщает журналистка Хелена Кондис .

Фати получал предложения из АПЛ

Все три европейские гранды предлагали Ансу вдвое лучшие финансовые условия, чем Барселона. Такая заинтересованность в услугах Фати заставила каталонцев действовать более быстрыми темпами. В конце концов, талант и клуб пожали руки , подписав контракт до 2027 года с клаусулой в 1 млрд.

Ансу Фати является воспитанником "блаугранас", а за первую команду дебютировал в 2019-м, когда ему было всего 16. Сейчас талант провел 48 матчей, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.

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