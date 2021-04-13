29-летний универсал всерьез заинтересовал ПСЖ и Баварию, сообщает AS.

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Лукас Васкес летом станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение со "сливочными". Однако, пока стороны далеки от согласования нового договора. Реал предложил фланговому исполнителю 3-летний контракт с уменьшением зарплаты на 10 %. Срок соглашения вполне устраивает Лукаса Васкеса, но испанец хотел бы небольшого повышения оклада.

Мадридцы не готовы идти на уступки, а ситуацией могут воспользоваться другие клубы. Бавария давно ведет пиренейца, но теперь с лучшим предложением может выйти Париж. В нынешнем сезоне Лукас Васкес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 8 ассистов.

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