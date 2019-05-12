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ПСЖ и Атлетико нацелились на Ришарлисона

12 мая 13:03 57 Читати українською
ПСЖ и Атлетико нацелились на Ришарлисона
Ришарлисон / Sky Sports

Вингер Эвертона Ришарлисон заинтересовал еще два европейских топ-клуба.

Атлетико и ПСЖ готовы побороться за футболиста летом, передает Mirror. Издание отмечает, Эвертон готов отпустить своего футболиста за 50 млн евро.

Манчестер Юнайтед нацелился на Ришарлисона

Отметим, что игроком также интересуются Манчестер Юнайтед, Барселона и Милан.

В текущем сезоне АПЛ Ришарлисон провел 35 матчей, в которых отметился 13-ю голами и двумя ассистами.

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Теги
Англия Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ Эвертон Эвертон Ришарлисон Ришарлисон
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