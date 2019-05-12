ПСЖ и Атлетико нацелились на Ришарлисона

Вингер Эвертона Ришарлисон заинтересовал еще два европейских топ-клуба.

Атлетико и ПСЖ готовы побороться за футболиста летом, передает Mirror. Издание отмечает, Эвертон готов отпустить своего футболиста за 50 млн евро.

Манчестер Юнайтед нацелился на Ришарлисона

Отметим, что игроком также интересуются Манчестер Юнайтед, Барселона и Милан.

В текущем сезоне АПЛ Ришарлисон провел 35 матчей, в которых отметился 13-ю голами и двумя ассистами.

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