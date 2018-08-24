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ПСЖ и Атлетико могут обменяться Курзавой и Луисом

18:23 24 Читати українською
ПСЖ и Атлетико могут обменяться Курзавой и Луисом
Филипе Луис / соцсети

Защитник ПСЖ Лейвин Курзава может стать частью сделки по Филипе Луису.

ПСЖ предложит Атлетико осуществить обмен, сообщает AS. В Париж отправится левый вингбек "матрасников" Филипе Луис, тогда как в обратном направлении поедет Лайвен Курзава.

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Таким образом, парижский клуб хочет избежать финансовых затрат. Напомним, сейчас УЕФА проверяет финансовую ситуацию ПСЖ и всех спонсоров клуба.

Этим летом единственным громким трансфером клуба стал Джанлуиджи Буффон. Также у Монако был выкуплен форвад Килиан Мбаппе.

Филипе Луис может перейти в ПСЖ за 30 млн евро

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