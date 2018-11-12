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ПСЖ и 2 английских гранда начали битву за бельгийского таланта ПСВ

21:37 70 Читати українською
ПСЖ и 2 английских гранда начали битву за бельгийского таланта ПСВ
Эритье Дейонге (справа) / Maxppp

Английские Челси и Манчестер Юнайтед вступили в борьбу с французским Пари Сен-Жермен за защитника академии ПСВ Эритье Дейонге.

Три европейских топ-клуба будут конкурировать между собой за талантливого левого защитника, сообщает L'Equipe.

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16-летний Дейонге вызвал интерес со стороны грандов своей впечатляющей игрой за ПСВ U-17. По информации издания, фаворитом в борьбе за бельгийского таланта конголезского происхождения является ПСЖ, ведь в недавнем интервью юниор заявил, что восхищается игрой Килиана Мбаппе и Неймара.

Эритье Дейонге находится в структуре ПСВ с 2012 года. Ранее он занимался в академии бельгийского Вестерло.

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