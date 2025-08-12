В большом интервью Canal+ правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими заявил, что заслуживает получить "Золотой мяч": "Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов. Защитнику сделать это еще сложнее".

"Я заслуживаю "Золотой мяч": Дембеле получил неожиданного конкурента за награду из ПСЖ

Как информирует L'Equipe, ПСЖ попытался убрать из интервью Хакими фрагмент о "Золотом мяче", но марокканец наотрез отказался уступать клубу в этом вопросе. Сообщается, что боссы парижского клуба поддерживают вингера Усмана Дембеле в борьбе за приз лучшему футболисту сезона в мире.

Победитель будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

