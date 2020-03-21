ПСЖ хочет заменить Тухеля титулованным тренером – переговоры уже ведутся

Французский клуб решительно настроен на смену тренера после окончания текущего сезона.

Руководство ПСЖ планирует прекратить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Томасом Тухелем, информирует Foot Mercato. Немецкий специалист не задержится в Париже даже если команда достигнет максимальных результатов в текущем сезоне.

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Французский клуб уже определился с заменой Тухелю. Спортивный директор ПСЖ Леонардо начал переговоры с итальянским тренером Массимилиано Аллегри, который планирует вернуться к работе летом этого года. Кандидатура бывшего наставника Милана уже согласованию с владельцами клуба, его считают оптимальным тренером как для звездных игроков, так и для молодых футболистов.

Напомним, Аллегри покинул Ювентус по окончании прошлого сезона. Вместе с туринским клубом он 5 раз побеждал в чемпионате Италии, завоевал 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии. Также он выигрывал Скудетто с Миланом.

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