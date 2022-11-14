ПСЖ хочет заменить Месси звездой АПЛ – переговоры могут начаться уже во время ЧМ-2022
16:43 - Читати українською
Вингер Тоттенхэм Сон Хын Мин может стать новым усилением для ПСЖ.
Президент парижского клуба лично встретится с Соном в Катаре во время чемпионата мира, чтобы убедить игрока, информирует El Nacional.
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Звезду Тоттенхэма рассматривают как потенциальную замену Лионелю Месси, который до сих пор не продлил контракт с парижанами. К тому же аргентинца связывают с возвращением в Барселону.
К слову, в этом сезоне Сон отличился 5 голами и двумя ассистами в 19 матчах за Тоттенхэм. Участие корейца на чемпионате мира было под вопросом из-за травмы орбитальной кости.
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