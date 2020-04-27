ПСЖ хочет заменить Курзава защитником Реала

Французский Пари Сен-Жермен определился с приоритетным кандидатом на позицию Лайвена Курзава. Он близок к переходу в лондонский Арсенал.

Защитник Севильи Серхио Регилон, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, попал в сферу интересов парижан. Об этом сообщает RMC Sport.

Арсенал близок к подписанию Курзава, – СМИ

ПСЖ смирился с потерей Курзава и ищет нового исполнителя на левый фланг обороны. Летом Регилон вернется в Мадрид из аренды. Зинедин Зидан не рассчитывает на 23-летнего испанца, поэтому ему придется искать новый клуб.

В нынешнем сезоне Серхио Регилон провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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