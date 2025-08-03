Голкипер Астон Виллы и чемпион мира Эмилиано Мартинес оказался в эпицентре трансферных слухов. Хотя аргентинца связывали с Манчестер Юнайтед, сейчас главным претендентом на него стал ПСЖ, сообщает Football Insider.

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ПСЖ ищет замену Джанлуиджи Доннарумме, контракт которого с клубом завершается в 2026 году, и пока не продлен. В парижском клубе имеют финансовые возможности для трансфера Мартинеса – сумма потенциальной сделки составляет около 35 миллионов евро.

Интересно, что Манчестер Юнайтед сам не против воспользоваться этой ситуацией – по информации TEAMtalk, Доннарумма открыт к переходу на Олд Траффорд. Если ПСЖ действительно приобретет Мартинеса, "красные дьяволы" могут активизироваться в переговорах за итальянца.

Ранее Манчестер Юнайтед предлагал Астон Вилле аренду Мартинеса, но клуб сразу отклонил эту идею – рассматривается только полноценный трансфер. Интерес к аргентинцу также проявляют клубы из Саудовской Аравии.

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