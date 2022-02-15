"ПСЖ долго следил за мной. Я знал, что все в клубе уверены во мне. Я выбрал ПСЖ, потому что там невероятный состав. Это выдающийся клуб с огромными амбициями. Все это означало, что ПСЖ – часть моей судьбы.

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Месси, Неймар и Мбаппе произвели на меня впечатление! Я уже привык тренироваться с ними. Стараюсь сделать все, чтобы им было сложнее забивать. Мы знаем, что они способны на большие достижения. ПСЖ хочет пройти как можно дальше и выиграть Лигу чемпионов", – цитирует Доннарумму The Telegraph.

Напомним, прошлым летом итальянец стал лучшим игроком Евро-2020 и на правах свободного агента перешел в ПСЖ, покинув Милан.

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