ПСЖ хочет сорвать трансфер Холанда в Реал – Неймар или Мбаппе освободят место для норвежца

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд вместо испанской Ла Лиги может оказаться в чемпионате Франции.

ПСЖ рассматривает варианты усиления атаки в преддверии следующего сезона. Французский клуб запланировал осуществить трансфер Эрлинга Холанда уже этим летом, сообщает Marca.

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По информации издания, парижане хотят стабилизировать ситуацию в клубе, поскольку нынешние форварды команды Килиан Мбаппе и Неймар могут уйти. Контракт Мбаппе закончится в 2022 году, а переговоры по его продлению пока проходят трудно. Неймар в последнее время все чаще заявляет о намерении вернуться в Испанию. Таким образом, Холанд может стать заменой как минимум одному из нынешних основных форвардов ПСЖ.

Ранее сообщалось, что приоритетной целью Реала является приобретение Мбаппе и Холанда. Эрлинг перешел в Боруссию в январе 2020 года из Зальцбурга. Сумма трансфера составила 20 млн евро. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

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