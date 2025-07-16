Пари Сен-Жермен даже после сверхуспешного сезона продолжает искать усиление для своего состава.

Коул Палмер стал главной целью победителей ЛЧ на нынешнее трансферное окно, утверждает Fichajes.

Палмер получил "Золотой мяч", звезда Реала стал лучшим бомбардиром – ФИФА вручила главные награды Клубного ЧМ

Звезда Челси похоронил ПСЖ в финале Клубного ЧМ, оформив 2 гола и ассист за тайм. Руководство французов было ошеломлено выступлением англичанина и готово предложить 250 млн евро, которые побили бы рекордные 222 млн за Неймара 2017 года. Впрочем, Челси не имеет никакого намерения отпускать Палмера. "Синие" видят полузащитника своим фундаментальным игроком на много лет вперед.

Напомним, сам Челси 2 года назад заплатил за воспитанника Ман Сити 47 млн евро. Пока Палмер провел за лондонцев 97 матчей, забив 43 гола и отдав 29 результативных передач.

Забарный провоцирует аукцион грандов и выгоняет россиянина – Луис Энрике назвал виновного дураком, Трамп шокировал Палмера