После того как Лионель Месси "возродился" в ПСЖ и заиграл на своём прежнем уровне, парижский клуб решил сделать аргентинцу предложение о продлении контракта. Согласно Le Parisien, ПСЖ уже связался с окружением Лео для начала переговорного процесса.

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Согласно источнику, парижский клуб хотел бы снизить зарплату Месси. После убытков ПСЖ в размере 350 миллионов евро в прошлом сезоне, боссы парижан обеспокоены зарплатой Месси в размере 41 миллиона евро.

Тем временем Месси еще не решил, останется он в Париже, но дал понять, что открыт для предложения по поводу продления соглашения. Действующий контракт Лионеля с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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