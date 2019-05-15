ПСЖ хочет продлить контракт с Мбаппе

Французский ПСЖ не хочет отдавать свою звезду Килиана Мбаппе кому-то из европейских грандов.

Парижский клуб уже готовит улучшенное соглашение для своего нападающего, сообщает RMC.

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Действующий контракт с чемпионом мира 2018 года рассчитан еще на три сезона. ПСЖ не хочет попасть в ситуацию, когда игрок будет давить на руководство, требуя перехода в именитый клуб.

Многие европейские гранды проявляют интерес к Мбаппе. В частности, мадридский Реал не против приобрести француза в ближайшее трансферное окно.

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