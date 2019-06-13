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ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани – Атлетико стремится заменить Гризманна уругвайцем

10:22 51 Читати українською
ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани – Атлетико стремится заменить Гризманна уругвайцем
Эдинсон Кавани / Фото ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может не спешить паковать чемоданы из Парижа.

Боссы ПСЖ не намерены прощаться с Эдинсоном Кавани и готовят новый контракт для уругвайца, сообщает RMC.

Кавани согласился на переход в Атлетико – громкий трансфер состоится только при одном условии

32-летнему нападающему известно о таком желании клуба. Переговоры между игроком и парижанами начнутся в ближайшее время.

Также в услугах Эдинсона заинтересован мадридский Атлетико, который видит в нападающему ПСЖ достойную замену Гризманну, который решил продолжить карьеру в Барселоне.

В прошлом сезоне Лиги Кавани провел 21 матч, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

Гризманн договорился о контракте с Барселоной еще полгода назад – Атлетико может пожаловаться на каталонцев

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Трансферы ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Атлетико Атлетико
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