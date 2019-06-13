ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани – Атлетико стремится заменить Гризманна уругвайцем

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может не спешить паковать чемоданы из Парижа.

Боссы ПСЖ не намерены прощаться с Эдинсоном Кавани и готовят новый контракт для уругвайца, сообщает RMC.

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32-летнему нападающему известно о таком желании клуба. Переговоры между игроком и парижанами начнутся в ближайшее время.

Также в услугах Эдинсона заинтересован мадридский Атлетико, который видит в нападающему ПСЖ достойную замену Гризманну, который решил продолжить карьеру в Барселоне.

В прошлом сезоне Лиги Кавани провел 21 матч, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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