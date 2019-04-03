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ПСЖ хочет приобрести Варана, чтобы заменить Тьяго Силву

15:17 61 Читати українською
ПСЖ хочет приобрести Варана, чтобы заменить Тьяго Силву
Рафаэль Варан / AFP

Защитник Реала Рафаэль Варан летом может сменить клуб.

Парижский клуб ищет долгосрочную замену 34-летнему центрбеку Тьягу Силве, чей контракт истекает в 2020-м году. Одним из главных кандидатов является игрок Реала Рафаэль Варан, сообщает AS.

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Напомним, ранее 25-летний защитник "сливочных" сообщил руководству Реала, что хочет покинуть клуб. Мадридцы требуют за футболиста 500 миллионов евро.

В текущем сезоне в активе Варана 35 матчей за Реал во всех турнирах, где центральный защитник забил 2 гола.

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