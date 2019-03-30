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ПСЖ хочет приобрести Ндомбеле

06:00 16 Читати українською
ПСЖ хочет приобрести Ндомбеле
Танге Ндомбеле / соцсети

Полузащитник Лиона Танге Ндомбеле может перейти в ПСЖ.

ПСЖ заинтересован в приобретении хавбека Лиона Танге Ндомбеле, сообщает L'Equipe.

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Ранее сообщалось об интересе к Аллана, которого уже будто бы убедили партнеры по сборной Бразилии, выступающие в парижском гранде.

ПСЖ уже ведет работу по переходу 22-летнего игрока Лиона. Также его у себя хотят видеть Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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