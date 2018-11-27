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ПСЖ хочет приобрести Фабинью зимой, – L’Equipe

20:53 44 Читати українською
ПСЖ хочет приобрести Фабинью зимой, – L’Equipe
Фабинью / AFP

Хавбек Ливерпуля Фабинью может вернуться в чемпионат Франции.

По информации L'Equipe, ПСЖ рассматривает возможность приобретения бразильского хавбека.

Парижане хотят укрепить среднюю линию команды, которая ослабнет из-за потенциального ухода из команды Рабйо, и планирует усилиться Фабинью, который пока не стал своим на Энфилде.

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Отмечается, что парижский клуб может согласиться и на аренду игрока с последующим выкупом, чтобы обойти финансовый фэйр-плей. Переход может состояться уже в январе во время трансферного окна.

Напомним, Фабинью перешел в Ливерпуль из Монако летом этого года за 45 млн евро. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется Милан.

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