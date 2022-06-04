Маурисио Почеттино с каждым днем приближается к отставке. Его преемником может стать Марсело Гальярдо.

Луис Кампос уже приступил к исполнению обязанностей спортивного директора и занялся поисками нового тренера. Одним из претендентов является Марсело Гальярдо, утверждает Fichajes .

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ПСЖ уже начинает переговоры с наставником Ривер Плейта, который возглавляет коллектив 8 лет. В эти выходные запланирована встреча с руководством по поводу возможного трудоустройства в Париже. Соглашение 46-летнего специалиста с Ривером завершается в конце года.

Среди других претендентов на место Почеттино называют Кристофа Гальтье, Зинедина Зидана, Жозе Моуринью, Тьягу Мотту, Хулена Лопетеги и других.

Напомним, контракт Маурисио с парижанами рассчитан до следующего лета. ПСЖ в сезоне 2021/22 выиграл Кубок лиги и чемпионат Франции, а в ЛЧ вылетел от Реала на стадии 1/8 финала.

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