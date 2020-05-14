ПСЖ хочет помешать Ливерпулю подписать звезду Серии А

Защитник Наполи Калиду Кулибали имеет высокие шансы начать следующий сезон в другой команде.

Сенегалец стал трансферной целью многих топ-клубов Европы, однако наибольший интерес к игроку проявляют ПСЖ и Ливерпуль, утверждает L'Equipe.

Кулибали получил неожиданный вариант перехода в АПЛ

По информации издания, парижане хотят, чтобы Кулибали стал преемником Тиагу Силвы. У капитана парижан заканчивается контракт, и стороны не уверены в необходимости его продления. В то же время Ливерпуль видит в 28-летнем защитнике элитного партнера для Вирджила ван Дейка.

Отмечается, что сам игрок больше склонен принять предложение мерсисайдцев, однако ПСЖ решительно настроен побороться за исполнителя, которого президент Наполи Аурелио Де Лаурентис оценивает в более чем 100 млн евро.

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