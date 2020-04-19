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ПСЖ хочет осуществить трансфер лучшего игрока КАН-2019

06:00 19 Читати українською
ПСЖ хочет осуществить трансфер лучшего игрока КАН-2019
Исмаэль Беннасер / Getty images

Полузащитник итальянского Милана Исмаэль Беннасер может оказаться в чемпионате Франции.

В услугах 22-летнего алжирца заинтересован ПСЖ. Переход хавбека лоббирует спортивный директор парижан Леонардо Араужо, сообщает Le10sport.

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По информации издания, миланцы захотят получить за своего игрока не менее 30 миллионов евро, действующий контракт Беннасера ​​с "россонери" рассчитан еще на 4 года.

К слову, хавбек перебрался в Милан только летом прошлого года после триумфа со сборной Алжира на КАН-2019, где Исмаэль стал лучшим игроком турнира. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 20 матчах Серии А и получил 12 желтых карточек, не отметившись результативными действиями.

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Теги
Франция Леонардо Араужо Леонардо Араужо Исмаэль Беннасер Исмаэль Беннасер Милан Милан ПСЖ ПСЖ
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