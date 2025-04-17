Нападающий МЮ Маркус Рашфорд может перейти в парижский клуб после удачной аренды в Астон Вилле.

ПСЖ уже несколько лет восхищается талантом Маркуса Рашфорда и этим летом парижский гранд может наконец-то решиться на подписание английского нападающего, сообщает The Express.

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После прихода в Манчестер Юнайтед Рубена Аморима 27-летний игрок был отстранен от команды и ушел в аренду в Астон Виллу, где прекрасно проявляет себя.

Такие выступления Рашфорда заинтересовали ПСЖ, Челси и Баварию, которые претендуют на подписание игрока. Но и Астон Вилла имеет желание выкупить контракт форварда в МЮ.

Напомним, что в текущем сезоне в активе Рашфорда 10 голов и 9 ассистов в составе Манчестер Юнайтед и Астон Виллы.

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбечили с 1:5