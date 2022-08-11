ПСЖ все еще не хватает громкости имен в своем атакующем звене.

Мбаппе и Рашфорд могут оказаться в одной команде / Reuters

Чемпионы Франции рассматривают вариант с приглашением Маркуса Рашфорда, передает L’Equipe.

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После Евро-2020 нападающий МЮ перенес операцию на спине и до сих пор не может вернуться на высокий уровень. В прошлом сезоне Рашфорд оформил скромные 5+2 в 31 матче. Контракт нападающего с "красными дьяволами" завершается через год, но он не прочь искать новые вызовы в карьере уже этим летом.

ПСЖ уже якобы имел первые положительные контакты с представителями Рашфорда. Французы стремятся дополнить свой состав универсальным форвардом, однако сначала надо избавиться от Мауро Икарди.

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