ПСЖ хочет дополнить свою галактическую атаку Рашфордом – у звезды МЮ остался год контракта
ПСЖ все еще не хватает громкости имен в своем атакующем звене.
Чемпионы Франции рассматривают вариант с приглашением Маркуса Рашфорда, передает L’Equipe.
Скандальная звезда Ювентуса хочет перебраться в Манчестер Юнайтед – его мать выбивает немалую зарплату
После Евро-2020 нападающий МЮ перенес операцию на спине и до сих пор не может вернуться на высокий уровень. В прошлом сезоне Рашфорд оформил скромные 5+2 в 31 матче. Контракт нападающего с "красными дьяволами" завершается через год, но он не прочь искать новые вызовы в карьере уже этим летом.
ПСЖ уже якобы имел первые положительные контакты с представителями Рашфорда. Французы стремятся дополнить свой состав универсальным форвардом, однако сначала надо избавиться от Мауро Икарди.
Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду