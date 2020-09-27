ПСЖ хочет арендовать Жоржинью – на хавбека Челси охотится Арсенал
Полузащитник "аристократов" Жоржинью получил еще один солидный вариант продолжения карьеры.
Жоржинью попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает французское издание Telefoot. Парижане готовы арендовать хавбека.
Жоржиньо заинтересовал Арсенал – Артета имеет 2 альтернативы
По информации источника, клубы уже контактировали относительно потенциального перехода. Сейчас другие детали неизвестны. Но у парижан уже есть конкурент в борьбе за итальянца – Арсенал тоже внимательно за ним следит, ведь его хочет видеть в своей команде Микель Артета.
В нынешнем сезоне Жоржинью провел 2 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.
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