Парижский клуб может подписать своего бывшего защитника Давида Луиса.

Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ, остается сторонником яркого стиля Давида Луиса и намерен вернуть бразильца в Париж, сообщает The Sun.

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Впрочем, Почеттино имеет другие мнения относительно защитника. Наставник считает, что Луис перестал быть надежным защитником и имеет репутацию игрока, который способен "привезти" гол в собственные ворота.

К слову, Давид Луис провел сезон 2020/21 в Арсенале, сыграл в 30 матчах и отметился 2 голами. По окончании сезона бразилец получил статус свободного агента.

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