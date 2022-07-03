Парижане намерены расстаться с одной из главных звезд команды – Неймаром – и уже имеют альтернативу бразильцу.

После ухода Ди Марии из-за завершения контракта, ПСЖ хочет избавиться еще от одного многолетнего лидера команды – Неймара, информирует AS.

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Заменить бразильца должен игрок, который уже есть в составе команды – Пабло Сарабия. Испанец провел прошлый сезон в аренде в Спортинге, но новый спортивный директор клуба Луиш Кампуш был потрясен его выступлениями в Португалии и хочет сделать одной из ключевых фигур в Париже.

Статистика Сарабии в лиссабонском гранде получилась фантастической: в 45 матчах во всех соревнованиях испанцу удалось забить 21 гол и отдать 9 ассистов. В 2021 году Пабло в составе сборной Испании добрался до полуфинала чемпионата Европы, где "Фурия Роха" уступила предстоящему триумфатору – сборной Италии – в серии пенальти.

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