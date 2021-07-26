Похоже, агент Мино Райола нашел способ посадить за стол переговоров ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Руководство ПСЖ направит первый официальный запрос о трансфере Поля Погба уже в ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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До этого момента клубы не контактировали. В лагере Манчестер Юнайтед готовы принять предложение, ведь контракт француза завершается через год, и он сможет покинуть манкунианцев свободным агентом.

Ранее источники сообщали, что сумма трансфера хавбека составит около 50 млн евро. Напомним, в 2016-м МЮ приобрел Погба у Ювентуса за 105 млн евро.

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