Увольнение Маурисио Почеттино из ПСЖ выглядит неотвратимым. В Париже уже приступили к поиску нового тренера. Одним из основных вариантов считается Антонио Конте. Обсуждается вариант обмена тренерами с Тоттенхэмом: Конте возглавит ПСЖ, а Почеттино вернется в Лондон. Итальянский тренер, как и Даниэль Леви, готовы на такой обмен, ведь не могут найти общий язык относительно будущего.

Как сообщает RMC Sport, Конте выставил ПСЖ список требований:

– зарплата в размере 30 млн евро в год (в Тоттенхеме он получает 17 млн);

– полный контроль над трансферами и Джанлука Петраки в роли спортивного директора;

– возможность перевезти в Париж весь свой тренерский штаб;

– ограничения для футболистов на использование соцсетей.

Конте возглавил Тоттенхэм только в ноябре прошлого года. Почеттино работает с ПСЖ с начала 2021-го и особых успехов не добился.

Фанаты ПСЖ бойкотировали празднование чемпионства, покинув стадион – Неймар пристыдил болельщиков, звезды возмущены