ПСЖ готовит фантастический контракт для Погба, если тот присоединится к клубу по завершении его контракта с Манчестер Юнайтед, сообщает Independent.

Мбаппе намерен разорвать трио с Месси и Неймаром ради Реала уже этим летом, – журналист

Если француз переберется в Париж, может получать около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Напомним, этим летом ПСЖ совершил трансферы Вейналдума, Серхио Рамоса, Хакими, Доннаруммы и Месси.

К слову, Поль уже в 1-м туре АПЛ выдал шикарный матч против Лидса, 4 раза ассистировав своим партнерам. Интересно, что в прошлом сезоне Погба отдал 5 результативных матчей в чемпионата Англии.

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