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ПСЖ готовит 80 млн евро на дуэт из Лацио

13:41 77 Читати українською
ПСЖ готовит 80 млн евро на дуэт из Лацио
Марушич, Милинкович-Савич и Лулич / Getty Images

ПСЖ попытается найти усиления среди игроков Лацио, который в этом сезоне сенсационно борется за титул чемпиона Италии.

Парижане заинтересованы в услугах правого латераля Адама Марушича и центрхава Сергея Милинковича-Савича, информирует L'Équipe.

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Бельгиец Тома Менье летом, скорее всего, покинет столицу Франции на правах свободного агента. Марушич имеет схожие игровые характеристики, и цена 27-летнего черногорца не будет слишком большой – 15 млн евро. А вот ради Милинковича-Савича придется раскошелиться. Серба уже не первый год сватают в Манчестер Юнайтед, Реал и другие гранды, поэтому ПСЖ следует готовиться к торгам на сумму в 65 млн евро за звезду Лацио.

Добавим, что Марушич отметился двумя голами и одним ассистом в 10 матчах текущего сезона Серии А. Статистика Милинковича-Савича – 25 матчей, 4 гола и 5 ассистов.

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Теги
Трансферы Адам Марушич Адам Марушич Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Италия Франция Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Лацио Лацио
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