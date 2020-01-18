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ПСЖ готов вдвое увеличить зарплату лидеру Наполи – парижане попытаются отговорить его от перехода в Манчестер Юнайтед

18 января 11:56 220 Читати українською
ПСЖ готов вдвое увеличить зарплату лидеру Наполи – парижане попытаются отговорить его от перехода в Манчестер Юнайтед
Калиду Кулибали / Eurosport

Французский гранд намерен усилить свою линию обороны защитником Наполи Калиду Кулибали.

Руководство ПСЖ связалось с футболистом и предложило ему переехать в столицу Франции, информирует Footmercato. Парижане готовы вдвое увеличить зарплату Кулибали – с 6 до 12 млн евро в год.

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ПСЖ хочет подписать 28-летнего центрбека на замену своему ветерану, 35-летнему Тиагу Силве. Для французского клуба не станет проблемой высокая трансферная стоимость сенегальца – Наполи планирует получить за него не менее 75 млн евро.

На пути трансфера может стать устная договоренность Кулибали с Манчестер Юнайтед. По информации итальянского журналиста Фабио Сантини, лидер Наполи уже дал согласие на переход в английский клуб по окончании текущего сезона.

Напомним, Кулибали перешел в Наполи летом 2014 года из Генка за 10 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей в Серии А и 6 в Лиге чемпионов.

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