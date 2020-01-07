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ПСЖ готов заплатить невероятную сумму за двух игроков Милана

7 января 08:27 854 Читати українською
ПСЖ готов заплатить невероятную сумму за двух игроков Милана
Насер Аль-Хелаїфі та Леонардо / фото із соцмереж

Французский ПСЖ ищет усиление в составе итальянского Милана.

Парижане решительно настроены согласовать трансферы хавбека Лукаса Пакета и защитника Алессио Романьоли, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, ПСЖ рассчитывает, что Милан устроит предложение в размере 80 миллионов евро за обоих футболистов.

Добавим, что великим поклонником Пакета является спортивный директор французов Леонардо Араужо. Именно он купил бразильца в Милан, когда работал в итальянском клубе.

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К слову, Романьоли в нынешнем сезоне Серии А провел 18 матчей за Милан, а Лукас – 14. Оба не отличались результативными действиями.

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Трансферы Франция ПСЖ ПСЖ Милан Милан Алессио Романьоли Алессио Романьоли Леонардо Араужо Леонардо Араужо Лукас Пакета Лукас Пакета
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