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ПСЖ готов заменить Тиагу Силву защитником Ливерпуля, – СМИ

18:20 - Читати українською
ПСЖ готов заменить Тиагу Силву защитником Ливерпуля, – СМИ
Матип и Клопп / Action Images via Reuters

Защитник английского Ливерпуля Жоэль Матип попал в сферу интересов французского Пари Сен-Жермен.

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ПСЖ изучает вариант с подписанием Матипа. В составе французского гранда он должен стать заменой многолетнему лидеру обороны Тиагу Силве. Из-за череды травм Матип не смог сделать значительный вклад в чемпионский титул Ливерпуля в сезоне 2019/20. Теперь травматичность защитника может подтолкнуть мерсисайдцев к продаже немецкого камерунца.

В прошлом сезоне Жоэль Матип провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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