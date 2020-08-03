ПСЖ готов заменить Тиагу Силву защитником Ливерпуля, – СМИ

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ПСЖ изучает вариант с подписанием Матипа. В составе французского гранда он должен стать заменой многолетнему лидеру обороны Тиагу Силве. Из-за череды травм Матип не смог сделать значительный вклад в чемпионский титул Ливерпуля в сезоне 2019/20. Теперь травматичность защитника может подтолкнуть мерсисайдцев к продаже немецкого камерунца.

В прошлом сезоне Жоэль Матип провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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