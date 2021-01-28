Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пока не уверен, где начнет следующий сезон.

Руководство ПСЖ предполагает вариант продажи Килиана Мбаппе летом, сообщает Marca.

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Такой сценарий не является приоритетным для парижан, и они убеждают форварда продлить контракт с клубом. Если Килиан окончательно откажет действующему чемпиону Франции, то летом ПСЖ будет рассматривать предложения о продаже игрока, ведь его действующий контракт заканчивается летом 2022-го.

В нынешнем сезоне Лиги Мбаппе провел 17 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 6-ю ассистами.

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