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ПСЖ готов выкупить Икарди у Интера с одним условием

21:08 55 Читати українською
ПСЖ готов выкупить Икарди у Интера с одним условием
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Нападающий Интера Мауро Икарди, который выступает в ПСЖ на правах аренды, может остаться в парижском клубе.

ПСЖ доволен выступлениями 27-летнего аргентинца и планирует сохранить его в своем составе. Тем более, летом команду покинет Эдинсон Кавани, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, парижане намерены воспользоваться пунктом выкупа, прописанным в арендном соглашении. Однако действующие чемпионы Франции хотят снизить оговоренную сумму, составляющую 70 миллионов евро.

Сообщается, что для этого ПСЖ может включить в соглашение полузащитника Юлиана Дракслера, которого французский клуб оценивает в 20 млн. В свою очередь, Интер следит за защитниками парижан Тома Менье и Левеном Курзава, срок контрактов которых истекает этим летом.

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Франция Интер Интер Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер Мауро Икарди Мауро Икарди ПСЖ ПСЖ
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