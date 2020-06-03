ПСЖ готов выиграть Лигу чемпионов, – Навас

Голкипер ПСЖ Навас убежден, что парижане готовы выиграть свой первый в истории титул Лиги чемпионов. Костариканец трижды выигрывал турнир с Реалом.

"Я знаю, что Лига чемпионов является сложным турниром, но нет ничего невозможного. Поэтому мы готовы бороться за победу в этом турнире. Мои одноклубники очень мотивированы много работают дома. Они знают, что этот турнир важен для команды и болельщиков.

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Нам понадобится немного времени, чтобы набрать форму. Я много бегаю. Никогда в жизни не бегал столько, как сейчас. Важно поддерживать физическое состояние. Поэтому я бегаю каждый день. Пытаюсь справиться с этим периодом хорошо, чтобы не было травм", – цитирует Наваса Goal.

Напомним, ПСЖ пробился в четвертьфинал ЛЧ, выбив на стадии 1/8 финала дортмундскую Боруссию. Чемпионат Франции досрочно завершили, признав парижан чемпионами. В данный момент даты доигрывания еврокубков неизвестны.

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