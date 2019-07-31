ПСЖ готов снизить цену за Неймара – известно условие

ПСЖ в ближайшее время планирует обсудить со своим форвардом Неймаром его желание сменить команду.

В Китае состоится встреча спортивного директора клуба Леонардо с 27-летним нападающим. На ней футболисту будет предложено остаться на Парк де Пренс еще на один сезон, сообщает Sport.es.

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По информации издания, руководство ПСЖ готово будет пообещать игроку, что следующим летом оно снизит свои финансовые требования по его продаже.

В расположении чемпиона Франции считают такое развитие событий лучшим решением сложившейся ситуации, поскольку за месяц, оставшийся до закрытия трансферного окна, будет достаточно сложно согласовать продажу бразильца в другой клуб.

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