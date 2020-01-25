ПСЖ готов предложить Милану одного из трех полузащитников за Пакета

ПСЖ не оставляет надежд подписать хавбека Милана Лукаса Пакета в зимнее трансферное окно.

Чемпионы Франции готовы отдать итальянцам одного из своих игроков, информирует Tuttosport.

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Предложение ПСЖ в 20 млн за Пакета не устроило Милан, однако спортивный директор парижан Леонардо продолжит бороться за соотечественника. Клуб из столицы Франции ищет другой вариант – к деньгам добавить кого-то из своих игроков. Источник называет трех кандидатов: Андер Эррера, Леандро Паредес или Юлиан Дракслер. Все они не могут похвастаться стабильным местом в основе ПСЖ, поэтому именно этих исполнителей готовы принести в жертву ради Пакета.

Сам бразилец не скрывает своего желания покинуть Сан-Сиро ради предложения более сильного клуба. Главный тренер Милана Стефано Пиоли даже оставил 22-летнего хавбека вне заявки на матч 21 тура Серии А против Брешии.

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