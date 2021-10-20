Руководство ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт с главной ролью в команде и с обещанием, что клуб не будет мешать трансферу нападающего через год, сообщает журналист Абделла Булма в Twitter.

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Таким образом боссы ПСЖ стараются не потерять Килиана бесплатно, ведь его действующее соглашение рассчитано до лета 2022-го.

Сам 22-летний форвард подтвердил, что летом пытался покинуть клуб. Главным претендентом на Мбаппе остается Реал, но журналист уверяет также и об интересе со стороны Ливерпуля.

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