Руководство ПСЖ не будет держать Маурисио Почеттино, если специалист летом захочет покинуть Париж, сообщает Goal.

Леонардо объяснил ситуацию вокруг Почеттино и Зидана в ПСЖ

Аргентинский тренер является главным кандидатом для МЮ на должность наставника "красных дьяволов". Манкунианцы до завершения сезона пригласят на работу Ральфа Рангника, а уже летом будут ждать Почеттино, который также стремится возглавить Юнайтед.

Действующий контракт аргентинского специалиста с ПСЖ рассчитан до лета 2023-го. По слухам, на место Почеттино ПСЖ рассматривает Зидана.

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