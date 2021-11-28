ПСЖ готов отпустить Почеттино в Манчестер Юнайтед после завершения сезона
28 ноября 13:19 - Читати українською
Манчестер Юнайтед летом сможет получить желаемого специалиста.
Руководство ПСЖ не будет держать Маурисио Почеттино, если специалист летом захочет покинуть Париж, сообщает Goal.
Леонардо объяснил ситуацию вокруг Почеттино и Зидана в ПСЖ
Аргентинский тренер является главным кандидатом для МЮ на должность наставника "красных дьяволов". Манкунианцы до завершения сезона пригласят на работу Ральфа Рангника, а уже летом будут ждать Почеттино, который также стремится возглавить Юнайтед.
Действующий контракт аргентинского специалиста с ПСЖ рассчитан до лета 2023-го. По слухам, на место Почеттино ПСЖ рассматривает Зидана.
Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter