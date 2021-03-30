"Непростая жеребьевка, потому что Бавария – одна из лучших команд мира. В прошлом году они обыграли нас в финале Лиги чемпионов. Но у нас тоже отличная команда с прекрасным подбором игроков. Думаю, противостояние будет очень напряженным. Важное значение будут иметь детали, они сделают разницу. Я чувствую, что команда готова играть с этим соперником. Мы отдадим все силы.

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Предварительное противостояние с Барселоной? "Блаугранас" – отличная команда. Мы обыграли их дома со счетом 4:1. Это был впечатляющий матч. То, что мы выбили такую команду, придало нам уверенности. Я чувствую, что мы готовы к играм с Баварией. В этом сезоне еще предстоит провести много матчей. Мы поборемся за все трофеи и будем готовы к каждому матчу и физически, и психологически", – поделился Дракслер в комментарии официальному сайту ПСЖ.

Добавим, что ПСЖ встретится с Баварией в рамках первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов уже 7 апреля, а ответный матч состоится 13 апреля.

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