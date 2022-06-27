Новый спортдир парижан Луис Кампос хочет продать до 10 футболистов в нынешнее окно, сообщает Marca.

Неймара могут попытаться подписать самый богатый клуб мира и Манчестер Юнайтед

Голкиперы Булка и Ареола уже договорились о полноценных контрактах после аренд в Ницце и Вест Хэме соответственно. Также ПСЖ охотно рассмотрит предложения по Кереру, Диалло, Рико, Гуйе, Калимуэндо, Паредесу, Икарди и Эррере. Правда, далеко не все резервисты готовы отказаться от хорошей зарплаты и комфортабельной жизни в Париже.

Особняком стоит загадка Неймара. Статус бразильца в ПСЖ стремительно упадет, однако пока нет покупателей, готовых заплатить хорошую компенсацию и устроить самого форварда.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд