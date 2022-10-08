Рафаэль Леау остается одной из главных целей чемпионов Франции, сообщает Сalciomercato.

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Летом Милан отклонил все предложения по 23-летнему португальцу, но в контракте остается клаусула на 150 млн евро. Есть 2 клуба, которые реально способны отдать такие деньги за вингера – это Челси и ПСЖ. Если французы решатся на это, то оккупируют весь пьедестал самых дорогих трансферов в истории футбола. На вершине сейчас Неймар (222 млн) и Мбаппе (180 млн), а компанию им составляет Коутинью, за которого Барса отдала Ливерпулю 135 млн евро.

Леау ярко начал новый сезон – 4+7 в 10 матчах. Контракт португальца с Миланом рассчитан до лета 2024 года.

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