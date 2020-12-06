Франция, 13 тур

Ренн – Ланс – 0:2

Голы: Муинга, 28, Ганаго, 78

Монпелье – ПСЖ – 1:3

Голы: Мавидиди, 41 – Дагба, 33, Кен, 77, Мбаппе, 90+1

Тухель дал отдохнуть ряду лидеров – Неймар не попал даже в заявку, а Мбаппе, Маркиньос и Флоренци начали в запасе. ПСЖ открыл счет на 33-й, но хозяева довольно оперативно сравняли. Игра давалась парижанам сложно, поэтому пришлось бросать в бой более сильных игроков. Это, в конце концов, спасло от третьей потери очков подряд. Марсель с двумя матчами в запасе имеет шанс стать лидером.

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Ренн родовжив безвыигрышную серию до 7 матчей, 6 из которых были проиграны. На этот раз "красно-черные" уступил соседям по турнирной таблице – Ланс забил по голу в каждом из таймов и оставил свои ворота "сухими".