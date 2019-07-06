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ПСЖ дважды предлагал Реалу подписать Неймара

13:59 105 Читати українською
ПСЖ дважды предлагал Реалу подписать Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар мог перебраться в Реал. Парижане не хотят отпускать его в Барселону.

Мадридский Реал дважды получал предложение от ПСЖ подписать бразильскую звезду Неймара, сообщает Marca.

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Однако, "сливочные" больше не заинтересованы в услугах игрока. Издание отмечает, если бы парижане предложили Неймара несколькими месяцами ранее, реакция была бы другой.

Французский гранд не хочет отпускать футболиста обратно в Барселону, так как отношения между руководством обоих клубов до сих пор тяжелые после ситуации с возможным трансфером Марко Верратти в 2017 году.

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