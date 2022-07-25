Защитник РБ Лейпциг и сборной Франции – Норди Мукиеле – находится в одном шаге от перехода в ПСЖ. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба уже готовят бумаги для официального соглашения.

Лидер ПСЖ может перейти в Ювентус – туринцы сделали официальное предложение

Полная устная договоренность парижан с немцами была достигнута в прошлую субботу. С тех пор переговоры шли успешно, так что переход окончательно оформят в течение недели. Инсайдер Николо Скира подтверждает – процесс трансфера вышел на финальную стадию. Персональный контракт с Мукиеле рассчитан на три года.

Таким образом, ПСЖ подпишет третьего летнего новичка. Французский клуб уже усилился Нуну Мендешем из Спортинга и Витиньей из Порту. Норди Мукиеле в предыдущем сезоне провёл 32 матча во всех клубных турнирах, забив 1 гол.

"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана