ПСЖ доказывает, что деньги не играют в футбол, а Шахтер зависим от двух игроков: краткие выводы 3-го тура ЛЧ

"Футбол 24" рассказывает о главных моментах 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Боруссия – машина. Они переехали обладателя Суперкубка УЕФА

Команда Люсьена Фавра стала автором главной сенсации 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дортмундская машина просто переехала одного из фаворитов турнира – мадридский Атлетико. "Матрасники", которые всегда славились супернадежные игрой в обороне, пропустили на Сигнал Идуна Парк четыре безответных мяча. Столь позорно они не проигрывали с 2011 года.

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По иронии судьбы, основной вклад в избиении Атлетико сделал Ашраф Хакими, который выступает в Дортмунде на правах аренды из Реала – наиболее принципиального соперника "индейцев". Марокканский латеральной сделал три ассиста, а целесообразность приобретения королевским клубом Альваро Одриосолы теперь вызывает очень много вопросов. Боруссия действительно пугает: 3 матча, 8 голов, 9 очков и 1 место в группе.

Барселона – больше, чем Месси

Подопечные Эрнесто Вальверде закрыли рты критикам, которые называли "блаугранас" командой одного игрока. Без травмированного Лео Месси каталонцы уверенно обыграли на Камп Ноу миланский Интер. Пока аргентинец вместе со своим старшим сыном Тьяго наблюдал за игрой с трибуны, роль лидеров примерили на себя два бразильца – Артур и Рафинья. Первый умело дирижировал игрой Барселоны в центре поля, а второй, подменяя Лео, забил решающий гол.

Каталонскому гранду не понадобился Месси, чтобы практически решить судьбу первого места. Оказывается, нынешняя Барса – значительно больше, чем один гениальный игрок.

Париж доказывает, что деньги не играют в футбол

Самый богатый клуб мира вновь подмочил свою репутацию в Лиге чемпионов. Команда Томаса Тухеля остается на плаву только благодаря своему ангелу-хранителю. Анхель Ди Мария спас Пари Сен-Жермен от домашнего поражения против Наполи на 90+3 минуте матча. Если бы не гол аргентинца, то Неймар и компания сейчас находились бы на одном уровне с Црвеной Звездой.

Париж может тратить сотни миллионов евро на звездных футболистов, но катарские шейхи никогда не приобретут за деньги историю. Такие гранды как Ливерпуль, Барселона, Реал или Бавария умеют выигрывать благодаря особому менталитету победителей, который формировался десятки лет. ПСЖ находится только в начале длительного пути, пока они – не топ-клуб.

Шахтер зависим от двух игроков

Донецкий клуб виявся несостоятельным на равных бороться с Манчестер Сити (0:3) без своих лидеров – Марлоса и Тайсона. Вместе с бразильцами Шахтер потерял креатив, скорость, солидность и голы. Фернандо, Коваленко и Нем, которые отвечали за атакующий потенциал "горняков", нанесли лишь три удара в сторону ворот Эдерсона. Команда Фонсеки оставила удручающее впечатление, продемонстрировав тотальную зависимость от вдох футболистов. Впрочем дончане остаются в игре благодаря Лионe и Хоффенхайму, которые расписали выгодную для нашей команды ничью.

Роналду может мечтать о четвертом подряд финале ЛЧ

Ювентус – пожалуй, главный фаворит Лиги чемпионов. Туринский гранд наиболее убедительно преодолел экватор группового этапа, набрав максимальные 9 очков и не пропустив ни одного гола. "Старая Синьора" сейчас выглядит наиболее сбалансировано и организовано из всех топ клубов Европы. По крайней мере, туринцы очень легко прошли испытания такими большими аренами как Месталья и Олд Траффорд. Наставник МЮ Жозе Моуринью после поражения от Юве признал силу соперника: "Они находятся на другом уровне".

Криштиану Роналду не сумел отличиться на некогда родной для себя арене, но весь поединок держал в напряжении оборону "красных дьяволов". Турин связывает с португальцем особые надежды – он выиграл три последних финала Лиги чемпионов. Почему бы Криштиану не начать мечтать о четвертом?

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